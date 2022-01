Calciomercato, colpo del Bari: arriva un centrocampista dalla Serie B Un ex attaccante della Casertana alla corte di Zeman al Foggia

È conto alla rovescia per la chiusura del calciomercato invernale in Serie C. Il Potenza, che domani affronterà l’Avellino, all’Alfredo Viviani (17,30) ha smentito i rumors relativi alla possibile partenza del centrocampista Manuel Ricci. L’ex Avellino, sondato dalla Vibonese in questa finestra di mercato, resterà tra i rossoblù fino al termine della stagione. Il club lucano, inoltre, è alla ricerca di un attaccante. Nel mirino c’è l’ex Casertana Luigi Cuppone, attualmente in forza al Cittadella.

Colpo in entrata per il Bari: il club di De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo dal Frosinone del centrocampista Raffaele Maiello a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione. Si dovrebbero, invece, rincontrare le strade di Giuseppe Rizzo e del Messina: il centrocampista di proprietà del Pescara potrebbe accasarsi nella società peloritana a titolo definitivo.

Un’operazione in entrata per il Foggia. L’attaccante Gianluca Turchetta, ormai ex Imolese, sarà a disposizione di mister Zeman. Il classe ’91 è stato nella sua carriera anche tra le file della Casertana. Colpo dalla Serie B in casa Vibonese, che si è assicurata il prestito del difensore Angelo Corsi. Il terzino, dopo otto anni con la maglia del Cosenza, sarà a disposizione, seppur temporaneamente, del club rossoblù. New entry anche nel Taranto: si tratta del difensore Nicola Turi, che vestirà la maglia rossoblù fino a giugno 2022.

Il Catania, invece, saluta il centrocampista Giulio Frisenna, che approderà in prestito tra le fine dell’A.C.D. Città di S.Agata, squadra militante nel girone I di Serie D. Fine del prestito del portiere Giuseppe Marcianò con il Monterosi Tuscia: l’estremo difensore ritorna anticipatamente nel Frosinone.