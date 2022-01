Di Somma: "Ecco i 2 moduli con cui andremo avanti. D'Angelo? Conosco solo Nino" Potenza - Avellino 1-3, il direttore sportivo ha parlato anche della trattativa per Franco

Potenza – Avellino 1-3, il commento del direttore sportivo dei biancoverdi, Salvatore Di Somma: “È stata una partita importantissima, sapevamo di trovare un ambiente caldo e di dover giocare contro una squadra determinata. Siamo stati bravi con l'approccio, abbiamo dimostrato intensità e voglia di vincere. Murano? Bisogna ringraziare la società, che ha fatto un enorme sacrificio economico per farlo venire qui. Per quanto riguarda l'ultimo giorno di trattative siamo vigili e attenti. Mister Braglia ha cambiato modulo, vuole sfruttare al meglio le caratteristiche di Murano e Maniero e, a questo punto, non prenderemo più un esterno d'attacco. Franco? Tornando al discorso di prima, dato che i nostri moduli saranno il 3-4-1-2 e il 4-3-1-2 può esserci la necessità di cercare un giocatore con ruolo differente. Chiti? Abbiamo già chiuso, è un difensore giovane, un profilo importante che sicuramente ci aiuterà. La squadra a livello caratteriale è tosta, fatta con giocatori di esperienza. Sicuramente daremo fastidio fino alla fine. D'Angelo? Con questo cognome conosco solo il famoso Nino...”