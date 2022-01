Potenza, Caiata lascia dopo la sconfitta con l'Avellino: "Mi faccio da parte" Il presidente duramente contestato: "Non posso essere mortificato così. Siamo giunti al capolinea"

Passo indietro del presidente Salvatore Caiata dopo la sconfitta del suo Potenza (1-3) contro l'Avellino. Il numero uno del club lucano ha annunciato la volontà di lasciare la guida del club, ultimo in classifica nel girone C di Serie C, poiché fortemente contestato dai tifosi: “Sono stati 5 anni meravigliosi, nel bene e nel male, ma bisogna avere anche la capacità di capire quando uscire di scena. Per me è una forte sofferenza. Sono orgoglioso di aver condotto questi anni con serietà e onestà. La società ha dato lezione di stile ed educazione in tutta Italia, siamo arrivati sulla bocca di tutti. Ho sempre detto che i risultati sportivi sono una questione differente dalla gestione, si può perdere in campo e vincere fuori. Lascio tutto nelle mani di Michele Falasca, non sono in grado di dare di più”.

“Siamo stati signori con chi ha lavorato seriamente. Al momento mi sento ferito, lacerato. Non ho abbandonato prima d'ora la nave perché c'è sempre stato affetto e amore per questa maglia, ma adesso siamo giunti al capolinea. Lascio il mio pacchetto azionario nelle loro mani, spero possano portare a termine il percorso e decidere cosa sarà meglio per questa società. Voglio ringraziare chi in questi anni ci ha dato entusiasmo. Ho rispetto per la Curva e per i tifosi, ma devo averne anche per me stesso. Non posso essere mortificato così. Mi faccio da parte lasciando tutto in ordine”.