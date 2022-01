Avellino, dalla Fiorentina arriva in prestito il difensore Chiti Mercato invernale, secondo movimento in entrata del club biancoverde: i dettagli dell'intesa

Secondo movimento in entrata nel mercato invernale per l'Avellino. Dopo essersi assicurata a titolo definitivo dal Perugia l'attaccante Jacopo Murano, il club biancoverde ha comunicato di aver acquisito, a titolo temporaneo, dalla Fiorentina, le prestazioni sportive di Lorenzo Chiti. Nato a Firenze il 13 gennaio 2001, il difensore toscano si è messo in mostra con la maglia dell’Aglianese in Serie D nella stagione 2018/2019, a soli 17 anni. La positiva annata agonistica gli è valso l'interesse della Fiorentina, che ne ha acquistato il cartellino. Con i Viola ha disputato due stagioni nel campionato Primavera collezionando 38 presenze tra campionato e Coppa.

Chiti indosserà la maglia numero 5. "Benvenuto ad Avellino Lorenzo!" Il saluto del club biancoverde nella nota ufficiale con cui è stata sancita l'ufficialità dell'operazione. Chiti va a riempire la casella lasciata vuota dal trasferimento in prestito alla Turris di Andrea Sbraga, che ieri ha esordito con il club corallino giocando titolare in occasione del match vinto per 2-0 sulla Vibonese.