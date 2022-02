Virtus Francavilla - Avellino, info biglietti ospiti e indicazioni stradali La prevendita terminerà martedì alle 11 di martedì 15 febbraio: ecco tutti i dettagli

In vista di Virtus Francavilla – Avellino, gara valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C, in programma martedì 15 febbraio 2022, alle 18, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Nuovarredo Arena”.

I biglietti sono acquistabili al costo di 10 euro più diritti di prevendita nei punti vendita abilitati Vivaticket (consultabili al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

La vendita dei biglietti è già attiva e terminerà alle 11 di martedì 15 febbraio 2022.

Come accedere allo stadio

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà consentito soltanto a chi è in possesso di “super green pass covid-19” (vaccinazione completa/avvenuta vaccinazione di una dose valida dal quindicesimo giorno successivo alla prima somministrazione oppure certificazione di avvenuta guarigione dal covid-19 nei 6 mesi precedenti), di tagliando d’accesso e di documento d’identità valido.

La certificazione verde rafforzata covid 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Chi acquisterà il biglietto senza avere il super green pass non avrà diritto a nessun rimborso.

Non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione. Il controllo del QR code sarà svolto tramite l’app verifica-c19.

Come contemplato dal regolamento d’uso dello stadio sarà obbligatorio:

Rispettare il posto assegnato dal biglietto elettronico.

Indossare la mascherina FFP2 o chirurgica durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio conservare obbligatoriamente la distanza minima di sicurezza.

Evitare contatti.

La mancata osservanza di tali normative comporterà l’adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti.

Indicazioni stradali

Da Taranto: SS7 a Taranto da SS172 – Uscita SS7 Uscita Villa Castelli – Francavilla Ovest