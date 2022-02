Bari, tutti i numeri della flessione che fa sperare l'Avellino I biancorossi sono in flessione, per i biancoverdi è il momento di pigiare sull'acceleratore

Febbraio non concede il tempo di respirare nel girone C di Serie C. Per le squadre è già testa al turno infrasettimanale in programma martedì. La ventiseiesima giornata, intanto, sa ancora di amaro per la capolista Bari, incalzato da Avellino e Catanzaro. Gli uomini di mister Mignani sono in flessione, come certificato dal solo punto conquistato nelle ultime due partite, quello raccolto ieri a Monopoli (0-0) dopo la sconfitta casalinga dall'ACR Messina (1-2).

Le difficoltà dei biancorossi sono numericamente ancor più evidenti se si considera lo score nelle ultime cinque partite: solo 8 punti a fronte dei 15 a disposizione, per effetto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, quella con i siciliani, che ha interrotto la striscia di 10 risultati utili consecutivi. Al Bari, prima del match contro l'ACR Messina, non era, inoltre, mai successo, in questa stagione, di subire una sconfitta al “San Nicola”. Antenucci e compagni erano a digiuno di ko da circa tre mesi, ovvero, dalla volta contro la Juve Stabia (1-0), che era andata a sommarsi a quella con la Virtus Francavilla (3-0). Occhio al calendario. Il Bari è atteso da un'altra sfida insidiosa, al “Liguori” contro la Turris, reduce da tre sconfitte consecutive. In seguito, doppio impegno casalingo per i galletti: prima contro il Campobasso, poi con il Picerno.