L'Avellino vince sotto gli occhi di lady Kragl, scatto virale sui social La showgirl e il cursore di fascia tedesco fianco a fianco in una storia da copertina

Dalla tv e dalle copertine delle riviste patinate allo stadio “Partenio-Lombardi”. Ingaggiando Oliver Kragl l'Avellino si è assicurato una tifosa speciale, celebre nel mondo dello spettacolo, che ieri ha garantito il suo sostegno alla squadra allenata da Piero Braglia: non è passato inosservata la presenza in Tribuna Montevergine di Alessia Macari, moglie del cursore di fascia recentemente ingaggiato dai biancoverdi. La showgirl e influencer ha postato sul suo profilo Instagram una foto allo stadio, che ha raggiunto in occasione della sfida tra i lupi e il Monterosi Tuscia. Le sue decine di migliaia di follower hanno potuto così condividere un momento speciale, scandito da un entusiasmo pressoché tangibile.

Pioggia di visualizzazioni, una calamita di simpatizzanti. E nel corso della partita Kragl, entrato nel corso della ripresa, ha “rischiato” di poterle dedicare il primo gol all'ombra del Partenio con una sassata da distanza siderale. Alessia Macari ha vinto l'edizione del 2016 del Grande Fratello Vip in seguito alla partecipazione al game show di Paolo Bonolis “Avanti un altro” in cui ha interpretato il ruolo della “Ciociara”. Kragl e Macari, sposati da giugno 2019, sono diventati genitori da circa due mesi della piccola Neveah. Il tedesco le chiese la mano in diretta tv da Barbara D'Urso. Una coppia da prima pagina, che l'Avellino spera di rubargli con i propri successi sportivi.