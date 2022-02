Avellino, -7 dal Bari: rimonta possibile? Parola ai tifosi biancoverdi La versione integrale del sondaggio per 0825 - Focus Serie C realizzato da 696 TV e Ottopagine.it

Tra i coriandoli e l'entusiasmo dei bambini, a colorare Corso Vittorio Emanuele, il risveglio dei tifosi dell'Avellino è stato accompagnato da un ritrovato entusiasmo ed ottimismo per il successo dei biancoverdi per 2-0 sul Monterosi Tuscia e il -7 dal Bari, fermato sullo 0-0 al “Veneziani” dal Monopoli. Lungo l'arteria centrale del capoluogo irpino, tanti i commenti sul momento dei lupi in relazione all'ultimo match, alle chance di rimonta sulla capolista, ma anche in proiezione del sfida con la Virtus Francavilla, in programma domani, alle 18, alla Nuovarredo Arena, valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C. Nel video di apertura la versione integrale del sondaggio di 696 TV e Ottopagine.it, andato in onda, ieri, in versione ridotta, nel corso della puntata di 0825 – Focus Serie C. Spazio alle opinioni dei supporter dell'Avellino in una domenica senza calcio giocato, ma con l'attenzione come sempre rivolta alle sorti della squadra della città all'alba del tour de force da 5 partite in 15 giorni che potrebbe rivelarsi determinanti per le sorti del campionato.