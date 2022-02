Iannuzzi: "Meno polemiche e più gente sugli spalti, siamo secondi" Commosso il ricordo di Carmela: "Tante tifoserie l'hanno omaggiata come merita"

Nel day after di Avellino – Monterosi è tornato a parlare Franco Iannuzzi, tra i punti di riferimento della Curva Sud: “Indubbiamente fa piacere la vittoria contro il Monterosi. Abbiamo una squadra forte che fino alla fine potrà dire la sua. Dobbiamo essere fiduciosi e compatti, ma ultimamente vedo un ambiente deluso. Ricordiamo che siamo sempre secondi in classifica. Abbiamo sposato questo progetto, aspettiamo fino a maggio e lì faremo i conti. Dobbiamo attendere con tranquillità. Siamo una piazza importante e dobbiamo dimostrarlo. Meno polemiche e più gente sugli spalti. Nel girone di ritorno cambiano molte cose rispetto all’andata, basta vedere la Turris. Per quanto mi riguarda, il campionato è ancora aperto”.

Commosso il ricordo di Carmela, tifosa dei lupi scomparsa prematuramente, all'età di 27 anni: “Non ci sono parole. La nostre, come altre tifoserie che la conoscevano, l’hanno omaggiata. Era una tifosa eccezionale. Ricordo quando nella trasferta a Varese fummo costretti a rimanere a dormire per via delle buche sul campo di gioco, compresa lei. Sembra ieri, era una grande ragazza”.