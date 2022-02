Avellino senza pace, dopo Maniero si ferma anche Di Gaudio Mastalli si è operato, fuori anche Chiti. La probabile formazione contro la Virtus Francavilla

L'Avellino mette nel mirino la Virtus Francavilla e incassa un'altra brutta notizia. Dopo la mancata convocazione di Maniero per la gara casalinga con il Monterosi Tuscia, per un problema al polpaccio che lo costringerà a saltare pure la sfida contro i pugliesi, è un'altra vigilia non certo confortante sotto il profilo del bollettino medico: Di Gaudio si è fermato oggi nel corso della seduta di rifinitura per il riacutizzarsi del dolore a un ginocchio. Neppure il tempo di rientrare, a margine di tre partite di stop forzato, che il fantasista ha alzato di nuovo bandiera bianca.

Non è, inoltre, iniziata sotto la migliore stella l'avventura in prestito dalla Fiorentina di Chiti, che è ancora alle prese con il fastidio a una coscia che gli ha impedito di potersi accomodare in panchina in occasione del match di sabato scorso. Intanto, oggi Mastalli si è sottoposto a intervento chirurgico, perfettamente riuscito, presso Villa Ester, per ricomporre la frattura allo scafoide della mano sinistra che si era procurato in allenamento la scorsa settimana. Nelle prossime ore verranno stabiliti i tempi di recupero del centrocampista.

Sul fronte formazione i biancoverdi dovrebbero optare per un 3-4-3 o un 3-4-1-2, qualora Murano fosse in condizione di scendere in campo al fianco di Plescia e Alberto De Francesco dovesse essere preferito a Micovschi agendo sulla trequarti. Un modulo che potrebbe essere adottato pure nel caso in cui Kanoute fosse avanzato al fianco di Plescia. Turnover inevitabile dati gli impegni ravvicinati: Scognamiglio e Matera prenotano una maglia da titolare. Ballottaggio in difesa tra Ciancio e Bove, con Silvestri che agirà, a seconda della scelta, a destra o a sinistra nei tre nel pacchetto arretrato. In porta Pane è ancora in vantaggio su Forte.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pane, Pizzella, Forte.

Difensori: Rizzo, Tito, Scognamiglio, Bove, Di Paola, Ciancio, Silvestri.

Centrocampisti: Aloi, De Francesco, Carriero, Matera, Tracinale, Kragl.

Attaccanti: Kanoute, Murano, Plescia, Mocanu, Micovschi.

La probabile formazione.

Avellino (3-4-3): Pane; Ciancio, Scognamiglio, Silvestri; Rizzo, Carriero, Matera, Tito; Micovschi, Plescia, Kanoute. A disp.: Forte, Pizzella, Bove, Di Paola, Aloi, De Francesco, Tracinale, Kragl, Murano, Mocanu. All.: Braglia.