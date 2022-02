Virtus Francavilla, Taurino recupera Carella. Miceli pronto a sfidare i lupi Tre possibili moduli al vaglio del tecnico dei pugliesi, Patieno pericolo numero uno

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, per Virtus Francavilla - Avellino, valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 18, alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Il tecnico dei pugliesi, che deve rinunciare a Delvino, squalificato, ha recuperato Carella. Sul fronte modulo due possibili varianti al 4-3-1-2: un 4-3-2-1, con Mastropietro trequartista al posto di Perez e Patierno unica punta o un 3-4-1-2 con Patierno esterno destro. L'ex capitano dei lupi, Miceli, guiderà il pacchetto arretrato: è in diffida ed è stato risparmiato in occasione del derby con il Taranto per essere certo di esserci contro i biancoverdi.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Nobile, Milli, Cassano.

Difensori: Idda, Miceli, Caporale, Pierno, Rizzo, Ingrosso, Feltrin, Gianfreda.

Centrocampisti: Tchetchoua, Prezioso, Carella, Padovano, Pendinelli, Toscano, Franco, Mastropietro.

Attaccanti: Maiorino, Patierno, Perez, Tulissi, Ventola.

La probabile formazione.

Virtus Francavilla (4-3-1-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale, Pierno; Tchetchoua, Prezioso, Ingrosso; Maiorino; Patierno, Perez. A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Carella, Padovano, Pendinelli, Toscano, Franco, Mastropietro, Tulissi, Ventola. All.: Taurino.