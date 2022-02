Taurino, ecco la ricetta per battere l'Avellino: "Aggressivi, compatti e lucidi" Il tecnico della Virtus Francavilla: "Vincere ci darebbe un'ulteriore spinta verso l'alto"

Roberto Taurino ha presentato Virtus Francavilla – Avellino, valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, martedì 15 febbraio 2022, alle 18, alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana: “Mi aspetto una gara impegnativa contro una squadra allestita per giocarsi il primo posto e che è ancora tra le candidate alla promozione diretta. L’Avellino vorrà continuare a cogliere i buoni risultati ottenuti finora, ha perso solo due partite, è forte in tutto, fisicamente e ha qualità individuali nell’uno contro uno, con giocatori di esperienza e carisma. Per noi è un altro bel test che ci dirà a che punto siamo nel nostro percorso”.

“L’Avellino ha una rosa completa, può sfruttare diversi moduli e possono vantare un allenatore importante, che sa come gestire gli uomini e trovare le strategie giuste. Sarà impegnativa per noi, sotto tutti i punti di vista, non dobbiamo trascurare nulla, dovremo spingere ed essere aggressivi, ma anche compatti e lucidi, vivendo ogni momento della gara”.

“Contro il Taranto è stato un derby intenso, qualche acciacco c’è, ma saremo gli stessi di sabato eccezion fatta per Delvino squalificato. Potremo fare qualche rotazione, ma sono convinto che fisicamente i ragazzi stiano bene e che siamo nelle condizioni di giocare un’altra partita intensa fisicamente”.

“Vincere contro l’Avellino non è semplice, per il blasone e la ricchezza della loro rosa ci darebbe un’ulteriore spinta verso l’alto. La partita può anche andare storta, giocare bene e non vincere, si può trovare un avversario in giornata di grazia. La nostra consapevolezza non deve essere minata da una singola partita. Questa nasce da un percorso di crescita costante, se domani dovesse arrivare una sconfitta, non cadrà il castello costruito in tutti questi mesi, così come non diventeremmo fenomeni in caso di vittoria”.

“La classifica parla chiaro, il Bari ha fatto meglio di tutte, perché sette punti di vantaggio non sono pochi. Contro di loro ho avuto il merito e la bravura di indirizzare la partita nel verso giusto e abbiamo vinto 3-0, ma può darsi pure che quel giorno il Bari non fosse al meglio. Il Catanzaro è una squadra solida, è la difesa meno battuta del girone, ha impatto fisico e qualità, incrementata a gennaio con gente come Sounas e Iemmello. Ora sta ritrovando la continuità e la produzione che a inizio stagione è stata altalenante. L’Avellino ha avuto una grande continuità e la sua forza è questa. Hanno perso una partita strana contro il Monterosi e a Catanzaro. E questa è una prova di solidità, all’inizio hanno pareggiato qualche partita di troppo e probabilmente oggi sarebbero a ridosso del Bari. Hanno aggiunto Murano alla rosa, un calciatore che ha sempre fatto la differenza”.