Virtus Francavilla - Avellino, le probabili formazioni Alle 18 la gara valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C

Altro giro, altra corsa. Alle 18 l'Avellino sfida la Virtus Francavilla nel campo trappola della “Nuovarredo Arena”. Quarta contro terza, un solo punto a dividere le due squadre. Dopo aver ridotto a 7 le lunghezze di ritardo dalla capolista Bari, impegnata in concomitanza a Torre del Greco, scocca l'ora della seconda partita in quindici giorni. Chi si ferma è perduto.

Sul fronte formazione i biancoverdi, che devono rinunciare agli infortunati Chiti, Di Gaudio, Maniero, Mastalli e Mignanelli, dovrebbero optare per un 3-4-3 o un 3-4-1-2, qualora Murano fosse in condizione di scendere in campo al fianco di Plescia e De Francesco dovesse essere preferito a Micovschi agendo sulla trequarti. Un modulo che potrebbe essere adottato pure nel caso in cui Kanoute fosse avanzato al fianco di Plescia o collocato dietro alle due punte. Turnover inevitabile dati gli impegni ravvicinati: Scognamiglio e Matera prenotano una maglia da titolare. Ballottaggio in difesa tra Ciancio e Bove, con Silvestri che agirà, a seconda della scelta, a destra o a sinistra nei tre nel pacchetto arretrato. In porta avanti con Pane, titolare per la terza partita di fila con Forte ancora relegato in panchina.

Braglia contro Taurino, che deve rinunciare a Delvino, squalificato, ma ha recuperato Carella. Fronte modulo in pole position il 3-5-2 e tre possibili varianti: 4-3-1-2, 4-3-2-1, con Mastropietro alle spalle di Perez e Patierno unica punta o un 3-4-1-2 con Patierno esterno destro. L'ex capitano dei lupi, Miceli, guiderà il pacchetto arretrato: è in diffida ed è stato risparmiato in occasione del derby con il Taranto per essere certo di esserci contro i biancoverdi.

“Nuovarredo Arena” (ore 18)

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Toscano, Tchetchoua, Ingrosso; Maiorino, Patierno. A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Carella, Padovano, Pendinelli, Toscano, Prezioso, Mastropietro, Tulissi, Ventola, Perez. All.: Taurino.

Squalificati: Delvino.

Indisponibili: nessuno.

Ballottaggi: Franco – Perez: 70% - 30% (se gioca Perez 4-3-1-2 con Maiorino trequartista); Toscano – Prezioso: 55% - 45%.

Diffidati: Idda, Ingrosso, Miceli, Ventola.

Avellino (3-4-3): Pane; Ciancio, Scognamiglio, Silvestri; Rizzo, Carriero, Matera, Tito; Micovschi, Plescia, Kanoute. A disp.: Forte, Pizzella, Bove, Di Paola, Aloi, De Francesco, Tracinale, Kragl, Murano, Mocanu. All.: Braglia.

Squalificati: Dossena.

Indisponibili: Chiti, Di Gaudio, Maniero, Mastalli, Mignanelli.

Ballottaggi: Micovschi – De Francesco: 51% - 49% (se gioca De Francesco 3-4-1-2 con Kanoute o Murano in attacco con Plescia); Micovschi – Murano: 51% - 49% (se gioca Murano 3-4-1-2 con Kanoute trequartista); Ciancio – Bove: 51% - 49% (se gioca Bove, Silvestri centrale di destra).

Diffidati: Ciancio, Tito.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste. Assistenti: Ferrari della sezione di Rovereto e Del Santo Spataru della sezione di Siena. Quarto Ufficiale: Gigliotti della sezione di Cosenza.