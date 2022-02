L'Avellino ringrazia pubblicamente i tifosi che saranno a Francavilla Fontana Ecco quanti supporter saranno al seguito della squadra alla "Nuovarredo Arena"

Il tema delle scarse presenze allo stadio è stato sottolineato con forza domenica scorsa, a 696 TV, dall'amministratore unico della IDC e dell'U.S. Avellino, Giovanni D'Agostino. Ne sono scaturiti giorni di infuocato dibattito sulla partecipazione dei tifosi alle sorti della squadra, considerando come termine di paragone l'attività sui social per commentare, con toni più e meno urbani, l'andemento dei biancoverdi. Un numero di interazioni virtuali decisamente superiori a quelle fisiche.

II club biancoverde ha così inteso, a maggior ragione, elogiare chi oggi sarà sugli spalti della “Nuovarredo Arena” per supportare gli uomini di Braglia in una partita potenzialmente determinante per la rincorsa al Bari capolista: “La società ringrazia i 129 tifosi che oggi, nonostante il difficile periodo e il giorno lavorativo, sosterranno la squadra in quel di Francavilla con infinita passione e il solito encomiabile sostegno” si legge nella nota ufficiale che la società irpina ha inteso diffondere per applaudire, pubblicamente, gli irriducibili al fianco dei lupi.