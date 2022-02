Avellino, altro che rimonta! Ko a Francavilla Fontana, il Bari vola a +10 Un gol di Mastropietro basta alla Virtus per prendere i 3 punti e operare il sorpasso in classifica

Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per l'Avellino, che perde la sfida ad alta quota con la Virtus Francavilla incassando il sorpasso in classifica dei pugliesi e vede Catanzaro e Bari allontanarsi: i calabresi, vittoriosi 1-0 sulla Paganese, sono secondi in solitaria a +3 dai biancoverdi; i pugliesi, capolista, aumentano a 10 i punti di vantaggio dando una spallata significativa alle velleità di rimonta degli uomini di Braglia, che potrebbero ritrovarsi addirittura quinti se il Monopoli (ore 21) dovesse vincere a Campobasso.

Come nelle previsioni il tecnico di Grosseto opta per il 3-4-3 calibrato su un turnover indispensabile per gestire la spaventosa serie di impegni ravvicinati (5 in 15 giorni). Scognamiglio e Kragl partono dall'inizio, in attacco torna Murano ristabilito dalla contusione alla tibia sinistra rimediata contro la Juve Stabia. Taurino risponde con un 3-5-2. Fuori, a sorpresa, Tchetchoua: in mediana spazio a Franco, Prezioso e Mastropietro.

Scoppiettante l'avvio di gara. Ciancio sfiora l'incrocio dei pali con un destro di collo-esterno, Carriero costringe Nobile ad alzare la palla sulla traversa con una staffilata dalla distanza. Ci prova, poi, Kragl, su punizione: Nobile para in due tempi. Nel primo tempo è più una partita di calci, che di calcio: la posta in palio è alta, la partita è maschia, fioccano le ammonizioni. Sul taccuino dell'arbitro Marini della sezione di Trieste finiscono Bove, Aloi, Patierno, Prezioso e Mastropietro. Gli ospiti pressano alto per cercare di recuperare palla nella metà campo avversaria, i padroni di casa provano a distendersi con un buon fraseggio. Di occasioni degne di nota, però, non ce ne sono. In un amen è già finita la prima frazione di gioco. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Si riparte con un cambio tra le file ospiti: Toscano rileva Prezioso. Carriero ci riprova dalla distanza, la sua rasoiata si spegne sul fondo. Al 52' il gol che decide la partita: difesa biancoverde in bambola, piantata sulle gambe al cospetto della rapidità di Patierno, perso da Silvestri ingolosito dall'uscita sul portatore di palla. L'attaccante sposta il pallone e supera con facilità irrisoria Scognamiglio, elude pure la guardia ci Ciancio e calcia da posizione defilata; Pane respinge centralmente, Bove non riesce ad allontanare, Mastropietro si fonda sul pallone, in scivolata, e lo spinge in fondo al sacco. Via alla girandola delle sostituzioni: dentro Plescia e Tito per Murano e Kragl; Matera per Carriero e De Francesco per Aloi. È, però, la Virtus Francavilla a rendersi di nuovo pericolosa con Maiorino, che approfitta del pallone reso viscido dalla pioggia per impensierire Pane da lontano: il portiere respinge male prima di subire fallo da Pierno.

La ripresa sembra quella di Catanzaro, Kanoute prova a far registrare un sussulto nell'encefalogramma piatto dei lupi, ma trova l'esterno della rete. A complicare ulteriormente i piani ci pensa Matera, espulso al 76' per un entrata senza senso, dritta su un ginocchio di Franco. Ancora Kanoute pericoloso, con l'ex capitano degli irpini, Miceli, provvidenziale nell'intercettare la sua conclusione destinata in porta. A seguire il solito schema su punizione con Tito che pennella per la testa di Silvestri da posizione centrale: incornata sul secondo palo, ma non c'è nessuno ad accompagnare dentro la porta il pallone. La Virtus si difende col coltello tra i denti e al 93' il subentrato Tulissi sfiora il raddoppio facendo la barda al palo dopo un'azione personale. Finisce così, 1-0.

Il tabellino.

Virtus Francavilla – Avellino 1-0

Marcatore: st 7' Mastropietro.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile 6.5; Idda 7, Miceli 7, Caporale 6.5; Pierno 6, Franco 6, Prezioso 6 (1' st Toscano 6), Mastropietro 7 (25' st Tchetchoua 6.5), Ingrosso 6; Maiorino 6.5 (25' st Ventola 6), Patierno 7 (25' st Tulissi 6). A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Carella, Gianfreda, Toscano, Padovano, Pendinelli, Rizzo. All.: Taurino 6.5.

Avellino (3-4-3): Pane 5; Silvestri 5.5, Scognamiglio 5.5 (26' st Rizzo 5.5), Bove 5; Ciancio 5.5, Aloi 5 (15' st De Francesco 5.5), Carriero 6 (15' st Matera 4), Kragl 6 (11' st Tito 5.5); Kanoute 6, Murano 5 (11' st Plescia 5.5), Micovschi 6. A disp.: Forte, Pizzella, Di Paola, Tarcinale, Mocanu. All.: Braglia 5.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste 7. Assistenti: Ferrari della sezione di Rovereto e Del Santo Spataru della sezione di Siena 6 e 6. Quarto Ufficiale: Gigliotti della sezione di Cosenza.

Note: Espulso al 31' st Matera per gioco falloso. Ammoniti: Bove, Aloi, Patierno, Prezioso, Mastropietro e Idda per gioco falloso; Braglia e Silvestri per proteste. Angoli: 8-4. Recupero: pt 2', st 4'. Spettatori e incasso non comunicati.