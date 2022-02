Avellino, ufficiali le intese con De Vito e Gautieri: i dettagli I biancoverdi voltano pagina dopo gli esoneri di Braglia e Di Somma. New entry nello staff tecnico

L'Avellino riparte da Enzo De Vito e Carmine Gautieri. Il neo-direttore sportivo, subentrato a Salvatore Di Somma, e il neo-tecnico, che ha rilevato Piero Braglia, entrambi esonerati nel pomeriggio di ieri, sono al "Partenio-Lombardi" per il primo allenamento dopo il cambio di guardia in vista della gara in programma sabato, alle 17,30, tra le mura amiche, contro la Fidelis Andria. Ufficializzati gli accordi, di seguito i dettagli.

Ecco Gautieri - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Carmine Gautieri.

Nato a Napoli il 20 Luglio 1970 Gautieri, dopo una lunga e prestigiosa carriera da calciatore, dal 2008 ha intrapreso quella di allenatore sedendosi sulle panchine di Potenza, Olbia, Empoli (giovanili), Virtus Lanciano, Bari, Varese, Livorno, Latina, Ternana e Pisa.

Con lui arrivano in irpinia anche l’allenatore in seconda Giovanni Chiaiese ed il preparatore atletico Francesco Delmorgine.

Il nuovo staff tecnico ha firmato un contratto che scadrà il prossimo 30 Giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione in serie B o di raggiungimento della finale playoff.

Benvenuti in Irpinia!"

Riecco De Vito - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver affidato la responsabilità dell’area tecnica all’avvocato Vincenzo De Vito, che assume così la carica di direttore sportivo.

Per De Vito si tratta di un ritorno in biancoverde avendo ricoperto la carica di direttore sportivo del sodalizio irpino dal 2011 al 2018.

In carriera, oltre all’esperienza all’Avellino, ha diretto l’area tecnica di Aversa Normanna (dal 2008 al 2011) e dell’Arezzo (da gennaio 2021 a dicembre 2021) ricoprendo, in quest’ultimo club, anche il ruolo di direttore generale.

Dal 2018 al 2020 è stato capo scouting del Parma, in serie A, ruolo ricoperto anche al Genoa, sempre in massima serie, da luglio a novembre 2020.

De Vito ha firmato un contratto che lo legherà all’Avellino fino al 30 giugno 2023".