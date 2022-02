Avellino - Fidelis Andria, le probabili formazioni Alle 17,30 la gara valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C

L'Avellino torna in campo dopo una settimana caotica, scandita dall'esonero di Braglia e Di Somma e dall'arrivo di Gautieri e De Vito. Il campionato, però, non concede spazio per ulteriori riflessioni e commenti perché è già ora di tornare in campo per la ventottesima giornata del girone C di Serie C: prima di tre partite in otto giorni, terza delle cinque in programma in quindici iniziate lo scorso sabato, nel calendario di gare in formato concentrato complici i due rinvii dello scorso gennaio, causa quarta ondata della pandemia. Al “Partenio-Lombardi” arriva la Fidelis Andria, penultima forza del campionato, allenata dall'ex portiere dei lupi Di Leo.

Si riparte dal 4-3-3 di stampo zemaniano di cui Gautieri è un altrettanto fermo sostenitore. Fuori gli infortunati Chiti, Di Gaudio, Mastalli e Mignanelli oltre all'acciaccato Maniero. In difesa ballottaggio si contendono una maglia Rizzo, Ciancio e Bove; a centrocampo, dove non ci sarà lo squalificato Matera, Kragl, Aloi (non al top della forma) e De Francesco. Nessun dubbio sul tridente d'attacco, che sarà composto da Micovschi, Murano e Kanoute.

Sponda pugliese Bonavolontà e Gaeta sono in lizza per un posto in mezzo al campo nel probabile 4-4-2 mentre Sorrentino e Tulli si giocano la titolarità in attacco.

Sugli spalti sono previsti circa 3000 tifosi grazie alla campagna di mini-abbonamenti che ha garantito una buona risposta in termini adesioni. La parola torna al rettangolo verde dove inizia la corsa per il secondo posto, che garantisce l'accesso diretto ai quarti di finale, ma, soprattutto, su sé stessi per poi tirare le somme a fine stagione e giocarsi il tutto per tutto per la promozione in Serie B, salvo colpi di scena, attraverso i playoff.

Avellino – Fidelis Andria, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (4-3-3): Forte; Rizzo, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Aloi, Kragl; Micovschi, Murano, Kanoute. A disp.: Pane, Pizzella, Scognamiglio, Bove, Ciancio, Di Martino, De Francesco, Plescia, Mocanu. All.: Braglia.

Squalificati: Matera.

Indisponibili: Chiti, Di Gaudio, Mignanelli, Maniero, Mastalli.

Ballottaggi: Rizzo – Ciancio: 55% - 45%; Rizzo / Ciancio – Bove: 55% - 45% (se gioca Bove, Silvestri terzino destro); Kragl – De Francesco 51% - 49% (se gioca De Francesco Aloi mezzala sinistra); Aloi – De Francesco: 51% - 49%.

Diffidati: Ciancio, Tito.

Fidelis Andria (4-4-2): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Carullo; Ciotti, Bonavolontà, Risolo, Nunzella; Di Piazza, Sorrentino. A disp.: Paparesta, Vandelli, De Marino, Legittimo, Gaeta, Bortoletti, Bolognese, Urso, Ortisi, Messina, Tulli. All.: Di Bari.

Squalificati: Bubas, Casoli.

Indisponibili: Benvenga, Donini.

Ballottaggi: Bonavolontà – Gaeta: 55% - 45%; Sorrentino – Tulli: 55% - 45%.

Diffidati: Bubas, Casoli, Ciotti, Sorrentino, Tulli.

Arbitro: Perenzoni della sezione di Rovereto. Assistenti: Fraggetta della sezione di Catania e Ricciardi della sezione di Ancona. Quarto Ufficiale: Cavaliere della sezione di Paola.