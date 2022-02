Di Bari: "Nel primo tempo abbiamo retto bene, sono preoccupato e deluso" Avellino - Fidelis Andria 2-0, il commento dell'allenatore dei pugliesi

Avellino – Fidelis Andria 2-0, il commento del tecnico dei pugliesi, Vito Di Bari: “Sembra sempre il solito copione, sembra di essere sempre qui a commentare la stessa partita. Nel primo tempo abbiamo retto bene, ci siamo dimostrati una squadra organizzata, abbiamo subito poco. Nella ripresa ci siamo complicati la vita da soli e non siamo riusciti a rimettere in piedi la gara. Il problema è che non riusciamo a finalizzare, non siamo cattivi davanti. Abbiamo messo due attaccanti di ruolo, non è bastato. Sono preoccupato. Le sto provando tutte, sia in termini di modulo, sia di interpreti. Abbiamo preso gol su un infortunio del portiere, la palla è ricaduta e non siamo stati pronti ad allontanarla. Abbiamo provato a cambiare qualcosa, purtroppo abbiamo creato poco. Se i leader della squadra non prendono in mano la situazione, da questa situazione non ne usciamo più. Non so, è giusto che mi faccia anch'io delle domande, ma sono anch'io molto deluso. La partita a Francavilla Fontana? Non ci sono partite facili, se siamo la sotto vuol dire che abbiamo dei limiti. Penso che si può fare di più”.