Gautieri: "Chiunque vorrebbe essere al mio posto, questa squadra è da 4-3-3" Avellino - Fidelis Andria 2-0, l'allenatore: "Ora c'è bisogno di continuità, a Latina per vincere"

Avellino – Fidelis Andria 2-0, il commento del tecnico dei biancoverdi, Carmine Gautieri: “Sono molto contento per la vittoria, abbiamo giocato una partita giusta sotto l’aspetto dell’equilibrio. C’è stata la volontà di voler vincere la gara. I ragazzi hanno fatto di tutto, aiutandosi l’uno con l’altro. Questo è motivo di grande soddisfazione per me. È bellissimo allenare una piazza del genere, con una società alle spalle così importante. Per me è motivo di grande orgoglio, chiunque vorrebbe essere al mio posto. Oggi con la vittoria abbiamo condiviso emozioni con la città. Voglio fare i miei complimenti al gruppo che dimostra di essere molto compatto e con tanta voglia di lavorare. Ora c’è bisogno di continuità, abbiamo fatto il primo passo e la strada davanti a noi è ancora lunga”.

“Per quanto riguarda gli infortunati, li testiamo quotidianamente, non si possono fare previsioni. Maniero volevo portarlo in panchina, ma stamattina abbiamo preso atto che c’è ancora il problema alla coscia. Però, è più vicino al recupero rispetto a Dossena. Quando sono arrivato mi sono trovato solo 15 giocatori e ho pensato che il sistema di gioco giusto fosse il 4-3-3. Con l’organico al completo questo gruppo è da 4-3-3. Alla fine, per la gara di oggi, ho deciso di schierare il 3-5-2 per dare più ordine e compattezza, a fronte delle nostre difficoltà e delle assenze. La squadra ha risposto bene facendo ciò che avevo chiesto, anzi, a volte siamo stati troppo estremi e ciò non deve succedere. Di certo i moduli saranno al massimo due, non quattro o cinque, il principale sarà il 4-3-3. Murano? Ha stretto i denti, ha un problema alla gamba e l’ho rischiato”.

“In questo campionato non ci sono partite facili, l’abbiamo visto con il Bari contro il Messina e, oggi, con il Campobasso. Noi pensiamo al nostro percorso e a chi è davanti a noi, in questo caso al Catanzaro. L'assillo del Bari meno pressante può aiutarci? È ovvio che la piazza di Avellino vuole vincere. Ci dobbiamo credere, alla fine chi sarà più bravo vincerà. Martedì affronteremo il Latina che è una squadra in salute, da domani inizieremo a preparare la gara. Ovviamente andremo lì per fare risultato”.