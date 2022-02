Avellino, riecco Maniero con il jolly Plescia per la sfida di Latina Al "Francioni" la squadra irpina ritroverà l'arbitro dell'esordio in Serie D a Ladispoli

Prosegue il tour de force ed è la vigilia del recupero della ventiduesima giornata del girone C di Serie C. L'avventura di Carmine Gautieri sulla panchina dell'Avellino si è aperta con la vittoria sulla Fidelis Andria e ora il tecnico va a caccia di conferme nella trasferta di Latina. Domani, con calcio d'inizio alle 18, la squadra irpina punterà al bis con la nuova gestione tecnica e dirigenziale. Gautieri ha a disposizione Riccardo Maniero, che si è allenato con il gruppo sin dal primo allenamento post-vittoria con la Fidelis. Vincenzo Plescia si è sbloccato conquistando il rigore e trasformandolo negli istanti conclusivi del match di sabato scorso. L'ex Vibonese può risultare come jolly nelle scelte per il reparto avanzato con Jacopo Murano non al top e che potrebbe rifiatare.

Latina-Avellino sarà diretta da Gabriele Scatena di Avezzano con Antonio D'Angelo di Perugia e Simone Biffi di Treviglio assistenti e Adolfo Baratta di Rossano quarto ufficiale. Il fischietto abruzzese ha arbitrato 13 gare in stagione, di cui 10 di Serie C (5 nel girone C). Sono due i precedenti con Scatena per l'Avellino: vittorie contro il Ladispoli, nell'esordio del cammino di ripartenza dalla Serie D nel 2018 (1-4) e contro l'Aprilia (2-0).