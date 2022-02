Verso Latina-Avellino, le ultime in casa biancoverde Di Gaudio salterà la gara con i pontini e la trasferta di Catania: sarà rivalutato lunedì

Si avvicina la trasferta di Latina per l'Avellino. Alle 18 i biancoverdi di Carmine Gautieri saranno ospiti dei pontini e andranno a caccia del secondo successo consecutivo dopo l'esordio vincente per il nuovo tecnico contro la Fidelis Andria. Riccardo Maniero e Jacopo Murano si sono allenati con i compagni nell'allenamento di rifinitura verso Latina, ma l'ex Perugia accusa un fastidio determinato ancora dal trauma osseo rimediato nel derby con la Juve Stabia. Fisioterapia e idrokinesiterapia per Lorenzo Chiti, che prova ad accelerare per entrare nel gruppo biancoverde. Daniele Mignanelli prosegue nel lavoro specifico sul terreno di gioco.

Alessandro Mastalli si è, invece, sottoposto a un controllo specialistico: confermata la riuscita dell'intervento chirurgico, causato dalla frattura dello scafoide della mano sinistra, e ha sostituito l'ingessatura con un tutore speciale. L'ex Juve Stabia inizierà un programma di FKT al polso con allenamento differenziato. Antonio Di Gaudio salterà anche le prossime due sfide di campionato: si sottoporrà a idrokinesiterapia e sarà rivalutato dallo staff medico solo lunedì. Gautieri non potrà contare su Alberto Dossena. Il difensore accusa un fastidio al retto femorale della coscia sinistra e ha svolto solo lavoro differenziato nelle scorse ore.