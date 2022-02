Avellino - Catania, cambia l'orario del calcio d'inizio La Lega Pro ha ufficializzato la variazione in seguito all'accordo tra le due società

Avellino – Catania, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, in programma sabato 26 febbraio 2022, è stata anticipata alle 14,30. Il cambio di orario (la gara era inizialmente fissata per le 17,30) è stato ufficializzato dalla Lega Pro in seguito all'accordo tra le due società, finalizzato a permettere al gruppo squadra etneo di far rientro in Sicilia in serata. Con l'inizio della gara nel primo pomeriggio, calciatori, staff tecnico e collaboratori del club rossazzurro potranno, infatti, raggiungere l'aeroporto di Napoli Capodichino in tempo utile per salire sul volo che gli darà la possibilità di raggiungere l'isola senza necessità di pernottare nel capoluogo irpino. Non un dettaglio per guadagnare ore di riposo al termine del tour de force da 5 partite in 15 giorni che ha caratterizzato il mese di febbraio. Stasera, intanto, alle 21, prima della trasferta in Campania, il Catania ospiterà la Paganese allo stadio “Massimino” e proverà a centrare l'ennesima impresa di una stagione scandita dalle difficoltà societarie, ma affrontata con grande professionalità e assoluta dedizione alla causa dalla squadra.