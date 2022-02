Paganese, a Catania c'è da battere un colpo per non rassegnarsi ai playout Grassadonia deve rinunciare a due big e altrettanti squalificati: la probabile formazione

Battere il Catania, più forte delle difficoltà societarie, per piazzare un guizzo fondamentale per rilanciarsi nei giochi salvezza diretta. Al “Massimino” la Paganese cerca punti e prestazione. Il tecnico Gianluca Grassadonia si attende una reazione da parte dei suoi, dopo la sconfitta casalinga (0-3) contro il Monterosi Tuscia, nella gara valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C.

In vista del recupero della terza giornata di ritorno è rientrato nell'elenco dei convocati Guadagni mentre sono indisponibili Castaldo a causa di una ferita lacero-contusa al tendine d’achille e Volpicelli, che continua il lavoro differenziato, oltre gli squalificati Martorelli e Celesia.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Avogadri, Baiocco, Pellecchia.

Difensori: Brogni, De Santis, Konate, Manarelli, Murolo, Perlingieri, Sbampato, Scanagatta.

Centrocampisti: Bensaja, Cretella, Firenze, Tissone, Zanini.

Attaccanti: Del Regno, Diop, Guadagni, Iannone, Tommasini.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Murolo, De Santis; Zanini, Bensaja, Tissone, Firenze, Brogni; Diop, Tommasini. A disp.: Avogadri, Pellecchia, Konate, Scanagatta, Manarelli, Perlingieri, Cretella, Del Regno, Iannone, Guadagni. All.: Grassadonia.