Baldini: "L'Avellino ha 24 titolari, se cambieranno modulo saremo pronti" Il tecnico del Catania ha presentato la sfida in programma alle 14,30 al "Partenio-Lombardi"

Alla vigilia della gara con l'Avellino, mister Baldini ha analizzato il momento del Catania rispondendo alle domande dei giornalisti: "Come stiamo? Come tutte le squadre che hanno affrontato questo tour de force. Abbiamo qualche acciaccato e valuterò fino all'ultimo secondo le condizioni dei singoli giocatori, in base ai riscontri farò la formazione. L'Avellino è stato molto camaleontico con Braglia, da quando c'è Gautieri ha sempre adottato il 3-5-2, leggo e sento che domani (oggi, ndr) potrebbero cambiare, noi siamo pronti ad occupare gli spazi anche in base ai movimenti degli avversari, abbiamo lavorato su diverse soluzioni, le tengo per me. Piccolo? Se stesse bene avrebbe minutaggio, da qualche settimana ha un problema da risolvere, lo convoco perché voglio che stia con la squadra: è un giocatore importante anche se non ha la possibilità di scendere in campo. Speriamo di recuperarlo prima possibile. Il lungo ciclo di impegni ravvicinati è stato duro per tutti, anche l'Avellino ha difficoltà come tutte le squadre, è stato davvero pesante".

"A volte gli allenatori vengono criticati per le scelte ma le stesse sono ponderate anche per tutelare la salute dei giocatori, noi come staff tecnico siamo stati molto bravi ad evitare i problemi muscolari, facciamo i conti con le contusioni, le botte, le piccole distorsioni che in tre giorni è impossibile sanare: dobbiamo valutare tutto per potere schierare una formazione per competere con un Avellino che resta molto forte pur avendo alcune assenze. Quella irpina è una squadra costruita in tutti i suoi effettivi per giocarsi il campionato, ha 24 titolari, ha cambiato da poco l'allenatore: lo conosco, abbiamo giocato contro. Come si migliora sulle palle inattive? Sempre con il lavoro, durante la settimana, il dato dei 15 corner contro la Paganese fa capire che abbiamo attaccato molto, abbiamo giocato contro squadre, anche importanti, che non hanno battuto nemmeno un calcio d'angolo contro di noi. Non abbiamo fatto gol per questione di centimetri ma dobbiamo migliorare".

"Russotto? L'ho visto bene, altrimenti non avrebbe giocato un tempo nell'ultima partita, ho una gran fiducia in lui e in tutti i suoi compagni, deciderò se schierarlo dall'inizio in corso di gara, sicuramente è un giocatore che tengo in considerazione. Sono convinto che anche domani (oggi, ndr) faremo una buona prestazione contro una squadra fortissima, sono molto fiducioso".