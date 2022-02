Avellino - Catania, le probabili formazioni Alle 14,35 la gara valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C

È tutto pronto per Avellino – Catania, ultima tappa di un massacrante tour de force 5 partite in 15 giorni: alle 14,35, con un ritardo di 5 minuti per protesta contro la guerra in Ucraina, irpini e etnei si sfideranno nella gara valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Gautieri vuole confermarsi imbattuto, ma soprattutto vincente tra le mura amiche dal momento in cui è subentrato a Braglia; punta al bis di successi casalinghi e al terzo risultato utile consecutivo. Il tecnico ha recupera in extremis Kragl, a fronte delle indisponibilità dello squalificato Silvestri e degli acciaccati Chiti, Di Gaudio, Mastalli e Mignanelli.

Fronte modulo, spazio al 4-3-3, che il neo-tecnico dei biancoverdi ha come assetto tattico preferito, ma che finora mai potuto adottare a causa delle indisponibilità. Maniero si accomoderà in panchina. In attacco ballottaggio tra Murano e Plescia per fungere da riferimento centrale con Micovschi e Kanoute esterni d'attacco. In porta confermato Forte, in difesa torna Dossena: farà coppia con Bove o Scognamiglio, in ordine di possibilità di impiego. Sulle corsie laterali Ciancio e Tito. A centrocampo il già citato Kragl dovrebbe stringere i denti e andare in campo con Carriero, Aloi. De Francesco resta in preallarme.

Sponda etnea, nessun indisponibile, nessuno squalificato. Russotto potrebbe partire dall'inizio. Piccolo, acciaccato, sarà in panchina per onor di firma. “Siamo pronti ad adattarci al cambio di modulo dell'Avellino” ha dichiarato, alla vigilia del match, il tecnico dei rossoazzurri. “Ci attendiamo un avversario pericoloso anche perché paradossalmente spensierato per via della situazione di difficoltà a livello societario” lo aveva anticipato, qualche ora prima, in conferenza stampa, l'allenatore dei lupi.

Occhio al meteo e all'allerta meteo, in essere dalle 8 di stamattina. Nel pomeriggio prevista pioggia e neve, il rettangolo di gioco sarà, di certo, appesantito dalle precipitazioni che stanno insistendo sul capoluogo irpino ormai da ore.

Avellino – Catania, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 14,35)

Avellino (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Carriero, Aloi, Kragl; Micovschi, Murano, Kanoute. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Scognamiglio, Di Martino, De Francesco, Matera, Plescia, Mocanu, Maniero. All.: Gautieri.

Squalificati: Silvestri.

Indisponibili: Chiti, Di Gaudio, Mastalli, Mignanelli.

Ballottaggi: Bove – Scognamiglio: 55% - 45%; Kragl – De Francesco: 55% - 45%; Murano – Plescia: 55% - 45%.

Diffidati: Aloi, Bove, Ciancio, Tito.

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Lorenzini, Zanchi; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini. A disp.: Stancampiano, Ercolani, Monteagudo, Pino, Pinto, Ropolo, Izco, Provenzano, Simonetti, Bianco, Piccolo, Russotto, Sipos. All.: Baldini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Ballottaggi: Biondi – Russotto: 51% - 49%.

Diffidati: Moro, Pinto, Provenzano, Russotto, Sala, Simonetti.

Arbitro: Di Graci della sezione di Como. Assistenti: Cavallina della sezione di Parma e Dell'Orco della sezione di Policoro. Quarto Ufficiale: Maggio della sezione di Lodi.