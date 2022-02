Avellino - Catania, ecco dove vederla in diretta tv, radio e live streaming Alle 14,35 la gara valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C

Scatta il conto alla rovescia per Avellino - Catania, gara valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, in programma oggi, alle 14,35, allo stadio “Partenio-Lombardi”. Il match sarà visibile in live streaming, per gli abbonati, sul sito internet ufficiale di Eleven Sports, ma anche sulle moderne smart tv e sui dispositivi mobili tramite l'applicazione dedicata della piattaforma, che detiene l'esclusiva per la trasmissione delle gare di Lega Pro.

La partita è il "Match of the Week" dell'intero palinsesto di Eleven Sports: sono, dunque, previsti collegamenti pre e post gara, interviste e interventi da bordocampo.

Per quanto riguarda la radio, l'appuntamento è su Radio Punto Nuovo, a partire dalle 14, con un ampio pre-partita. L'ascolto è possibile anche attraverso la App di RPN e sul sito internet, in live streaming.

Domenica prossima, alle 21, appuntamento su 696 TV (live streaming www.ottochannel.tv/direttalive/) con una nuova puntata di 0825: highlights, interviste e approfondimenti sulla gara odierna e sul turno di campionato. Ospite in studio l'ex calciatore dei lupi Nicola Ciotola, in collegamento Skype il portiere del Picerno, ex dei biancoverdi, Aniello Viscovo. Una full immersion a tinte biancoverdi per i tifosi dei lupi.