Tensione sull'autostrada all'altezza di Vibo Valentia dopo Avellino - Messina Alcuni supporter peloritani avrebbero bloccato la carreggiata: indagano le forze dell'ordine

A fare da contraltare al clima di festa che ha accompagnato l'incontro delle tifoserie di Avellino e Messina, legate da una decennale amicizia, attimi di tensione che si sono registrati nella tarda serata di ieri sull'autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia (ieri, a Vibo Valentia, il Bari ha giocato contro la Vibonese). Gli automobilisti si sarebbero trovati ad avere a che fare con numerosi supporter della squadra siciliana di ritorno in autobus dalla trasferta nel capoluogo irpino. Gli stessi avrebbero iniziato a bloccare la carreggiata, e quindi la circolazione stradale, accedendo fumogeni e brandendo delle spranghe. L'arrivo degli agenti della Polizia Stradale ha permesso di riportare la situazione alla normalità: si indaga su quanto accaduto. Solo pochi minuti prima, lungo la stessa arteria, si era verificato un principio di incendio del vano motore di un mezzo pesante, che non ha causato conseguenze grazie alla prontezza del conducente che ha arrestato la marcia e richiesto il soccorso, tempestivo, dei Vigili del Fuoco.