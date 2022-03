Avellino in ansia per Maniero, la sua stagione potrebbe essere al capolinea L'attaccante si è infortunato al 66' della gara con il Messina

La stagione di Riccardo Maniero potrebbe essere finita al 66' di Avellino - Messina. Che l'infortunio occorso ieri all'attaccante fosse serio lo si era capito subito; semplicemente osservando le sue mani battute con forza sul rettangolo di gioco, prima che se le portasse al volto. Quello che sembrava, inizialmente, semplicemente uno sfortunato colpo alla testa in seguito a un duello aereo con Carillo, si è rivelato, invece, un problema di natura muscolare come, poi, confermato da Gautieri nel post-partita. In giornata sono attesi i risultati degli esami per stabilire l'entità dell'infortunio, ma la gamba sinistra, testa, non lascia presagire nulla di buono: il rischio di uno strappo è verosimile e all'Avellino non resta che augurarsi che le sensazioni non vengano confermate dagli approfondimenti strumentali. Maniero non è solo il miglior realizzatore, ma anche un punto di riferimento nello spogliatoio: da segnalare la corsa di Di Gaudio e Matera, dal box a loro riservato in Tribuna Stampa verso gli spogliatoi nel momento in cui si sono resi conto che il compagno di squadra versasse in condizioni di grande sofferenza, tanto da dover fare rientro nel tunnel trasportato in barella.