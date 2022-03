Avellino, 3 rientri in gruppo in vista della trasferta a Picerno Matera sta rientrando gradualmente in gruppo. Domenica alle 14,30 la trasferta allo stadio "Curcio"

L'Avellino prosegue la sua marcia di avvicinamento alla trasferta allo stadio “Curcio”, contro il Picerno, valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica, alle 14,30. Questa mattina il gruppo squadra biancoverde ha praticato un nuovo ciclo di tamponi nasofaringei che ha dato esito negativo per tutti i componenti. La squadra ha poi sostenuto un allenamento pomeridiano.

Non ha preso parte parte alla seduta Matera, che ha svolto allenamento differenziato e sta rientrando gradualmente in gruppo, ma che salvo colpi di scena sarà a disposizione per il prossimo match. Out anche Di Gaudio, positivo al Covid; Maniero, che ha continuato con il programma di riabilitazione stilato dallo staff medico del club per mettersi alle spalle la sospetta lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra, in attesa di nuovo accertamenti. Si sono regolarmente allenati in gruppo Scognamiglio e Bove, che hanno smaltito la febbre che gli ha impedito di essere a disposizione contro il Catania, e Chiti, che potrebbe riuscire a essere convocato per la prima volta dal suo arrivo, in prestito dalla Fiorentina, lo scorso gennaio.