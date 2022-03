Il Picerno non vuole porsi più limiti e mette nel mirino l'Avellino e i playoff La probabile formazione dei lucani per il match al "Curcio" contro i biancoverdi

Il Picerno non vuole porsi più limiti e dopo aver ipotecato la permanenza in categoria mette nel mirino l'Avellino e i playoff. Un solo indisponibile tra le file lucane, si tratta del centrocampista D'Angelo, espulso per somma di ammonizioni, a inizio ripresa, nel match di andata, che, nonostante la prolungata superiorità numerica in favore dei padroni di casa, si concluse sul risultato di 1-1: dopo l'iniziale svantaggio irpino, per effetto di un gol di De Cristofaro, pari su rigore di Maniero (pure lui domani sarà assente).

Leonardo Colucci che esordì in quella cicrostanza sullo scranno del Picerno, dopo essere subentrato a Palo, ha presentato così il match coi biancoverdi: “Per quanto riguarda il successo a Francavilla Fontana, da cui siamo reduci, non era facile e va fatto un plauso ai ragazzi. L'Avellino è una squadra forte, vorrà rifarsi del passo falso di mercoledì scorso col Catania. L'Avellino è un avversario che rispettiamo e dovremo offrire una buona prestazione per fermarlo. Sarà una settimana di fuoco per noi, che vogliamo raggiungere quanto prima la salvezza. Poi, quello che verrà dopo sarà una grande soddisfazione per noi, per la comunità picernese e per la nostra società".

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Albertazzi, Viscovo, Summa.

Difensori: Allegretto, Dias, Rodriguez, Setola, Ferrani, De Franco.

Centrocampisti: Dettori, Pitarresi, De Ciancio, Viviani, Di Dio, Guerra, De Cristofaro.

Attaccanti: Vivacqua, Carra, Reginaldo, Parigi, Senesi, Gerardi, Esposito.

La probabile formazione.

Picerno (3-5-2): Albertazzi; De Franco, Garcia, Allegretto; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi, Viviani, Guerra; Parigi, Reginaldo. A disp: Viscovo, Summa, Setola, Ferrani, Carrà, De Ciancio, Gerardi, Senesi, Di Dio, Alcides Dias, Vivacqua, Esposito. All.: Colucci.