Turris, il Covid non va via: chiesto il rinvio del recupero col Francavilla Lunedì prossimo il derby ad Avellino: la situazione a poco meno di una settimana del match

Il Covid non molla la presa, la Turris non può che agire di conseguenza: questa mattina il club corallino ha reso noto che, all’esito dei nuovi test effettuati ai soggetti del gruppo squadra, risultati positivi al virus Sars-Cov-2, non sono state riscontrate negativizzazioni tra i calciatori interessati (9) che restano, dunque, in isolamento. Alla luce del numero di positivi tuttora rilevato all’interno del solo “gruppo atleti”, la società, in ottemperanza alle prescrizioni del comunicato Lega Pro numero 180/L del 19 gennaio 2022, si è attivata per richiedere il rinvio anche del recupero di campionato, valido per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C, Turris - Virtus Francavilla, allo stato attuale fissato per domani, giovedì 31 marzo 2022, alle 21.

In linea teorica non dovrebbero esserci, invece, problemi per quanto riguarda la disputa di Avellino - Turris in programma lunedì prossimo, 4 aprile 2022, alle 21: in vista del derby sarà sufficiente recuperare anche un solo calciatore per raggiungere la soglia dei 13 (compresi 2 portieri) per scendere in campo e il posticipo può agevolare ulteriormente il raggiungimento della soglia.

Per effetto del nuovo slittamento, solo da ufficializzare, della sfida con la Virtus Francavilla, la Turris potrà evitare un dispendio di energie a 3 giorni dalla partita al "Partenio-Lombardi", ma, nel contempo, è evidente l'urgenza di recuperare quante più pedine possibili, nel minor tempo necessario, in modo da poter riprendere gli allenamenti e ritrovare la miglior condizione, che, in ogni caso, il Coronavirus impedirà di ritrovare celermente.