Avellino, un certo assente e due titolari in dubbio contro la Turris I lupi devono vincere per operare il controsorpasso al Monopoli, salito al terzo posto in classifica

Avellino – Turris, la lunga attesa sta per finire. Scatta il conto alla rovescia per il derby che mette in palio punti pesanti in chiave playoff. Domani, alle 21, il posticipo della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. I biancoverdi arrivano alla sfida con le dita incrociate per quanto riguarda la condizione di Kragl e Kanoute: entrambi si sono fermati per via di un risentimento a un ginocchio; il centrocampista ha ripreso ad allenarsi ieri proprio mentre il compagno di squadra non ha potuto farlo poiché a riposo precauzionale in attesa di valutare l'entità dell'acciacco fisico accusato. Il certo assente sarà Maniero, alle prese con terapie per recuperare dalla sospetta lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra.

L'attaccante fu tra i migliori in campo nella gara di andata, decisa dalle reti di D'Angelo, ora alla Reggiana, e Di Gaudio: il fantasista palermitano ha recuperato dal Covid e sarà convocato, ma partirà dalla panchina. E a proposito di convocati, saranno diramati nel primo pomeriggio dalla Turris, che ha, intanto, debellato il Covid all'interno del proprio spogliatoio: tutti negativi i 9 calciatori precedentemente contagiati. Chi vince muove un passo importante verso il miglior piazzamento possibile in ottica spareggi promozione e si attende soprattutto la risposta dell'Avellino, momentaneamente scavalcato al terzo posto dal Monopoli, corsaro a Pagani con un gol di Grandolfo: sesta vittoria di fila con una gara ancora da recuperare, mercoledì prossimo in trasferta a Taranto.