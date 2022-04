Avellino - Turris, ecco il dato aggiornato sui biglietti venduti Alle 21 il derby valido per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C

Non c'è derby che si rispetti senza un cornice di pubblico degna dell'appuntamento, per questioni campanilistiche, ma a rendere Avellino – Turris ancor più appetibile, per quanto riguarda i tifosi biancoverdi, è la possibilità, in caso di successo, di vedere la propria squadra del cuore issarsi momentaneamente al secondo posto in classifica in condominio col Catanzaro.

Ciò nonostante, a poche ore dal calcio d'inizio della gara valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, in programma alle 21, i dati relativi ai biglietti venduti sono tutt'altro che esaltanti: sono circa 300 quelli acquistati dai supporter irpini, a cui vanno sommati i 1310 abbonati e i sottoscrittori dei 340 mini abbonamenti per le ultime gare casalinghe della stagione. Il paradosso è che, con i 392 ticket tra le mani dei sostenitori dei corallini, la risposta, finora, è stata migliore a Torre del Greco.

Sugli spalti, al momento, sono, dunque, previsti meno di 2.500 spettatori, ma la vendita online, nei punti vendita autorizzati del circuito TicketOne prosegue; ai botteghini dello stadio riprenderà dalle 15 fino a inizio gara: l'auspicio del club irpino è di registrare un incremento last minute, con la passione a prevalere sull'orario scomodo in un giorno lavorativo; sulle condizioni meteo non propriamente primaverili, e alla tentazione di accomodarsi davanti alla tv.

Va ricordato che l’Avellino ha previsto una scontistica speciale nei vari settori del "Partenio-Lombardi", la seguente:

Curva Sud

Intero: 10 euro.

Ridotto Donne, Under 17 e Over 65: 5 euro.

Ridotto Under 10: 2 euro.

Tribuna Terminio

Intero: 15 euro.

Ridotto Donne, Under 17 e Over 65: 10 euro.

Ridotto Under 10: 5 euro.

Tribuna Montevergine Laterale

Intero: 30 euro.

Ridotto Donne, Under 17 e Over 65: 20 euro.

Ridotto Under 10: 10 euro.

Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Stay With U.S.”.