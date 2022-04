Avellino Youth, playoff: ecco le avversarie di Under 17, Under 16 e Under 15 Per la prima volta nella storia del club tutte e tre le formazioni alla fase nazionale

Avellino Youth, ecco il cammino dell'Under 17, 16 e 15, che hanno regalato al club biancoverde la gioia di qualificarsi per la prima volta nella storia del club con tutte e tre le formazioni giovanili alla fase nazionale. Una grande soddifazione per la società, che si è congratulata pubblicamente con i suoi ragazzi con un post sui canali social. Sono state rese note due avversarie e le date delle gare dei playoff, con i lupacchiotti impegnati il primo maggio nella gara di andata e l'8 maggio nella gara di ritorno. Per quanto riguarda l'Avellino Under 16 sarà doppia sfida con il Südtirol. L'Avellino Under 15 se la vedrà, invece, con la Pro Vercelli. Sarà la Viterbese ad affrontare l'Under 17: andata l'8 maggio, ritorno il 15 maggio. Dopo due anni di programmazione e investimenti arrivano le prime soddisfazioni in termini di risultati, ma, a prescindere, c'è la consapevolezza che c'è bisogno di continuare a consolidare questa, che rappresenta una base, per ottenere soddisfazioni a lungo termine valorizzando i prodotti del vivaio.