Avellino, Gautieri: "Rivincita con il Foggia per un playoff da protagonisti" Il tecnico ha presentato la prima gara playoff dei lupi, la sfida di mercoledì con i satanelli

"Si riparte da una sfida con il Foggia e abbiamo il dovere di rifarci". Così Carmine Gautieri ha presentato Avellino-Foggia, gara del secondo turno playoff girone C, in programma mercoledì (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi" (post-gara in diretta alle 22.30 sul canale 696 TV OttoChannel con le interviste ai biancoverdi e i commenti da studio con "OffSide"). "Vogliamo la rivincita. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino, affiancato in conferenza stampa dal ds, Enzo De Vito, e da Nando De Napoli e Raffaele Biancolino. "C'è ancora rabbia per la gara persa a Foggia. Il primo responsabile della partita sono io. Devo proteggere i ragazzi in un momento del genere. Pretendo di più e possiamo dare di più. Ho sempre detto: non è una squadra che ha paura delle partite. In tante gare ha dimostrato altro. È una squadra che deve dare di più e non c'è gara più bella contro il Foggia. La squadra dimostrerà di avere carattere, voglia, rabbia di andare avanti. È un gruppo importante. Fare un grande playoff ad Avellino è importante per tante situazioni. Per rabbia e determinazione faremo una grandissima partita. Servirà la perfezione la giusta cattiveria. Abbiamo recuperato Maniero, De Francesco, Kragl e Di Gaudio. Il solo Tito si è fermato, ma proveremo a recuperarlo. Il pubblico? Vogliamo dare il massimo nel nostro stadio, non possiamo sbagliare in casa nostra. Dobbiamo andare avanti e c'è un sogno da realizzare. Come vivo io i playoff? L'allenatore è sempre in discussione. Le responsabilità ad Avellino sono sempre di più. Vivere il playoff qui è un orgoglio e ci tengo a lasciare un ottimo ricordo. Qui si gioca per vincere e voglio lasciare un ottimo ricordo. Vincere qui ad Avellino non è come vincere a Lanciano, dove ho vinto".

In aggiornamento