Avellino, "Il tempo dell'unione": Gautieri con De VIto, De Napoli e Biancolino Il tecnico con due protagonisti del passato e il direttore sportivo: la carica verso i playoff

La conferenza stampa pre-gara, a due giorni dalla sfida con il Foggia, ha visto come protagonista il tecnico dell'Avellino, Carmine Gautieri, ma non solo. L'allenatore biancoverde è stato affiancato al tavolo della sala stampa dal direttore sportivo, Enzo De Vito, ma anche dal coordinatore dell'area tecnica dell'US Avellino Youth, Nando De Napoli, e dal vice allenatore della Primavera 3 dell'Avellino, Raffaele Biancolino, protagonisti da calciatori, il primo negli anni di Serie A, il secondo con le promozioni ottenute in Serie B.

"È il tempo dell'unione, il tempo dei valori, di essere irpini, di mostrare attaccamento e appartenenza", ha affermato De Vito. "Ricordo la gara Spal-Avellino 5-1 del 2005 e il periodo era uguale. - ha sottolineato Biancolino - L'annata era simile con un campionati di alti e bassi e dopo abbiamo vinto il campionato nella finale playoff con il Napoli". "I tifosi dell'Avellino saranno vicini a tutti, alla squadra. Sono convinto di tutto ciò": ha aggiunto De Napoli.