Avellino-Foggia, ecco l'arbitro: 5 precedenti, 3 in stagione Playoff Serie C, domani (ore 20.30) la sfida tra i lupi e i satanelli al "Partenio-Lombardi"

La gara Avellino-Foggia, valida per il secondo turno playoff dei gironi di Serie C e in programma domani (ore 20.30) allo Stadio "Partenio-Lombardi" (appuntamento dalle 22.30 per il post-gara in diretta con "OffSide" sul canale 696 TV OttoChannel), sarà diretta da Paride Tremolada della sezione di Monza. Sono cinque i precedenti con l'arbitro brianzolo per l'Avellino: bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Le gare - Nella stagione regolare 2021/2022 Tremolada ha diretto Avellino-Catanzaro 0-0, Potenza-Avellino 1-3 e Avellino-Palermo 1-2. A queste gare si aggiungono le sfide del campionato di Serie C 2019/2020: Picerno-Avellino 2-3 e Teramo-Avellino 1-0. Tremolada sarà coadiuvato dagli assistenti, Mirco Carpi Melchiorre della sezione di Orvieto e Mattia Bartolomucci della sezione di Ciampino, con Sajmir Kumara della sezione di Verona quarto ufficiale.