Playoff Serie C: Avellino-Foggia, c’è un'assenza tra i lupi Serie C, agli squalificati si aggiunge uno stop per infortunio nella rosa biancoverde

È il giorno di Avellino-Foggia. Alle 20.30 sarà calcio d'inizio della gara valida per il secondo turno playoff del girone C di Serie C (alle 22.30 appuntamento con "Offside" per il post-gara in diretta sul canale 696 TV OttoChannel con le interviste ai tesserati e i commenti da studio). La vincente della sfida accederà alla fase nazionale degli spareggi promozione. L'Avellino può contare su due risultati su tre al 90' del match del "Partenio-Lombardi": la vittoria, ma anche il pareggio in virtù della miglior posizione in classifica rispetto agli avversari di turno. Il Foggia è, quindi, costretto al successo in trasferta nei tempi regolamentari.

La rosa biancoverde - Come anticipato da Carmine Gautieri nella conferenza stampa pre-gara, lo staff tecnico dell'Avellino ha recuperato diverse pedine. Tra i convocati ci sono regolarmente Oliver Kragl, Alberto De Francesco, Antonio Di Gaudio e Riccardo Maniero, ma rispetto a quanto auspicato dall'allenatore due giorni fa, Fabio Tito non sarà della sfida. L'esterno non ha superato i limiti fisici accusati nel ritiro di Mercogliano e non è nell'elenco presentato dal club sui canali social. L'assenza di Tito per infortunio si aggiunge a quella degli squalificati, Salvatore Aloi e Antonio Matera.

Gli avversari - Il Foggia può contare sugli ex, Vincenzo Garofalo e Alessandro Di Paolantonio. Zdenek Zeman, tecnico dell'Avellino nella stagione 2003/2004, ritrova Fabrizio Buschiazzo dopo un lungo stop per infortunio. Il difensore torna a disposizione.

Avellino-Foggia, i convocati

Avellino

Portieri: Pane, Pizzella, Forte

Difensori: Rizzo, Chiti, Scognamiglio, Dossena, Bove, Ciancio, Silvestri, Stanzione, Mignanelli

Centrocampisti: Mastalli, De Francesco, Carriero, Micovschi, Kragl

Attaccanti: Kanoute, Murano, Plescia, Di Gaudio, Mocanu, Maniero