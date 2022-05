VIDEO | Da Bisaccia a Santiago di Compostela, Avellino-Foggia corre sui social Playoff C: la fiducia in Zeman tra i tifosi rossoneri, ma anche il ricordo di Rivaldo nel 2007

È ormai tutto pronto per Avellino-Foggia, la gara valida per il secondo turno playoff dei gironi di Serie C che mette in palio il pass per la fase nazionale degli spareggi promozione e l'attesa corre anche sui social. Dalle province confinanti al cammino di Santiago di Compostela passando per Conegliano Veneto: le due tifoserie sono pronte in ogni parte del mondo a seguire la sfida, sentita dalle due piazze. Sarà nuovo confronto tra Carmine Gautieri e Zdenek Zeman, suo maestro quando il tecnico dell'Avellino era calciatore alla Roma. Zeman tornerà al "Partenio-Lombardi", già ritrovato nel corso della stagione regolare e in cui ha vissuto da allenatore dell'Avellino la stagione di Serie B 2003/2004. Il ricordo dei tifosi va anche al playoff della stagione 2006/2007 con la finale decisa dalla conclusione a volo di Rivaldo González per la promozione irpina in Cadetteria. Tanti amarcord e l'attesa di vivere nuove emozioni per i tifosi, che hanno presentato le sensazioni della vigilia. Ecco i video con i supporter dell'Avellino e del Foggia.