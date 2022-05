Avellino-Foggia 1-2, De Vito: "Serve gente che in campo lotti per la maglia" Il commento del ds dopo la sconfitta contro il Foggia: "Il futuro di Gautieri? Vedremo"

Avellino - Foggia 1-2, le parole del direttore sportivo dei biancoverdi, Enzo De Vito: "Abbiamo cercato di fare il possibile, la società ci ha accontentati in tutto e per tutto. Il passato è passato, ora bisogna guardare avanti. Non farò nomi, ma io punto ai giocatori che sono disposti a sputare il sangue in campo. Ora fino al 30 giugno chi è tesserato dovrà continuare ad allenarsi. Questo vale anche per la validità della carica del tecnico Gautieri. In seguito, vedremo di ricominciare".