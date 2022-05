Playoff Serie C: Avellino-Foggia 1-2, le pagelle Voti e giudizi sui calciatori e sull'allenatore biancoverde dopo il ko e l'esclusione dai playoff

Forte 6 - Preserva il risultato su Garattoni nel primo tempo, incolpevole sui gol.

Dossena 5 - Curcio è cliente scomodissimo e lo soffre anche con un giallo. Male nel secondo tempo.

Scognamiglio 5 - Duello tutto fisico con Ferrante, a tratti troppo nervoso. Sul gol di Merola condivide le colpe con tutta la difesa.

Bove 5.5 - Ha il merito di sbloccare la gara ma dietro c'è da soffrire. Imperdonabile l'errore sul gol di Nicolao.

Ciancio 6 - Buona propulsione a destra, assicura copertura su Curcio, ma cala alla distanza.

Carriero 6 - Di lotta e di sostanza, sfiora anche il gol. Tra i pochi a salvarsi.

De Francesco 5.5 - Suo l'assist per Bove, ma a metà campo il Foggia si è fatto preferire per larghi tratti (Mastalli sv)

Kragl 5.5 - Ci mette un po' a entrare in partita, tanto lavoro oscuro. Ma poco altro (Di Gaudio sv, forse un contatto dubbio su di lui ma è troppo tardi).

Mignanelli 5.5 - Non a livello di Ciancio, ma meglio di altre prestazioni. Spreca il pari alla fine.

Maniero 6 - Rientra con il piglio giusto ed è subito un altro Avelino, almeno in avvio. La forma non è al top e alla lunga si vede (Kanoute 5.5, entra nel momento giusto per ridare linfa e tenere la squadra più alta).

Murano 4 - Si divora subito il gol del vantaggio, poi è bravo nello scaldare i guantoni di Dalmasso prima dell'1-0, ma spreca anche il raddoppio, condannando alla sofferenza e alla delusione.(Plescia 5.5, entra nel momento più difficile e non incide).

Gautieri 5 - Si affida all'esperienza ma non basta. Non ha fatto fare il salto di qualità alla squadra.