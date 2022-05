Playoff Serie C: Avellino-Foggia 1-2, la fotogallery Rivivi il match del "Partenio-Lombardi" attraverso gli scatti di Mario D'Argenio

Dal vantaggio con firma Bove per l'1-0 all'intervallo al ribaltone con le reti di Merola e Nicolao per la vittoria del Foggia e l'esclusione dai playoff dell'Avellino, che poteva contare su due risultati, ma al "Partenio-Lombardi" arriva il terzo, il successo dei satanelli e il ko dei lupi, fuori dalla corsa playoff dopo appena 90 minuti di post-season. Rivivi la serata di Avellino, amara per la squadra di Carmine Gautieri e per i tifosi biancoverdi con gli scatti di Mario D'Argenio.

AVELLINO-FOGGIA 1-2

AVELLINO (3-5-2): Forte; Scognamiglio, Dossena, Bove; Ciancio (34’ st Rizzo), Carriero, De Francesco (34’ st Mastalli), Kragl (34’ st Di Gaudio), Mignanelli; Maniero (12’ st Kanoute), Murano (20’ st Plescia). A disposizione: Pane, Pizzella, Chiti, Mocanu, Micovschi, Silvestri, Stanzione. Allenatore: Gautieri

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Rizzo A. (12’ st Nicolao), Di Pasquale, Sciacca, Garattoni; Gallo (12’ st Di Paolantonio), Petermann, Garofalo (12’ st Rocca); Di Grazia (23’ pt Ferrante), Curcio, Merola (28’ st Turchetta). A disposizione: Alastra, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Girasole, Martino, Buschiazzo. Allenatore: Zeman.

ARBITRO: Tremolada di Monza

RETI: 17’ pt Bove (A), 11’ st Merola (F), 30’ st Nicolao (F)

NOTE. Spettatori 6700 di cui 484 ospiti. Ammoniti: Dossena (A), Garattoni (F), Gallo (F), Rizzo (F), Scognamiglio (A), Mastalli (A). Angoli: 3-1. Recupero: 3’ pt – 5’ st