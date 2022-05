Playoff Serie C: Avellino-Foggia 1-2, e tu c'eri al Partenio? Sfoglia gli scatti di Mario D'Argenio e scopri se sei stato immortalato sugli spalti

I tifosi dell'Avellino immaginavano una serata completamente diversa, a maggior ragione dopo il gol del vantaggio realizzato da Bove per l'1-0 al termine della prima frazione. È stata, invece, la serata dell'uscita di scena e dell'epilogo stagionale con il Foggia vincente con il risultato di 1-2 da ribaltone con le reti di Merola e Nicolao: una serata amara per il pubblico irpino, che aveva garantito il sold-out al club acquistando tutti i biglietti a disposizione: 6723 spettatori come la capienza attuale del "Partenio-Lombardi". Sfoglia gli scatti di Mario D'Argenio e scopri se sei stato immortalato sugli spalti.