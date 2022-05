Playoff, Avellino eliminato: ecco le sfide del primo turno nazionale Serie C, le gare in programma con l'Entella testa di serie grazie al ko dei lupi

Ad Avellino sono ore di analisi per la società e di insoddisfazione per la piazza che voleva la reazione del gruppo biancoverde. Nella serata di ieri, il Foggia ha ribaltato i lupi con il 2-1 che ha regalato il pass per la fase nazionale playoff ai satantelli e determinano l'eliminazione della squadra irpina dagli spareggi promozione.

In mattinata, la Lega Pro ha definito tramite sorteggio le sfide del primo turno della fase nazionale con le gare d'andata (da qui alla fine sarà doppia sfida) in programma domenica. La sconfitta dell'Avellino ha garantito il ruolo di testa di serie alla Virtus Entella e la squadra ligure affronterà proprio il Foggia, vincente ieri al "Partenio-Lombardi". Il Monopoli affronterà il Cesena, mentre per il Palermo sarà doppio confronto con la Triestina, vincente sulla Pro Patria nel secondo turno dei gironi.

Playoff - Serie C

Fase Nazionale - Primo Turno (andata 8 maggio)

Pescara - Feralpisalò

Foggia - Virtus Entella

Triestina - Palermo

Monopoli - Cesena

Juventus Under 23 - Renate