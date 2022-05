Menichini: "Delusione Avellino. Forse potevano attendere Braglia" Il tecnico del Monterosi: "Quante chance sprecate col Foggia. È mancata una delle tre C..."

Leonardo Menichini è stato ospite via skype di "0825 - Focus Serie C" sul canale 696 TV OttoChannel. Il tecnico del Monterosi Tuscia si è espresso così sull'Avellino e sull'avventura playoff chiusa dopo appena 90 minuti: "È una delusione. Conosco la passione che ha questa tifoseria, importante. - ha spiegato l'allenatore dei laziali - A Salerno ho vissuto la rivalità. Come in tutte le squadre e tutte le società che hanno un passato importante, da giocatore ho giocato ad Avellino in Serie A contro Juary, Barbadillo, c'è poca pazienza. Conosco bene Braglia, uno degli allenatori più vincenti in Serie C e senza togliere nulla agli altri ci vuole un attimo di pazienza. Avrebbe potuto trovare magari qualche soluzione utile per spingere l'Avellino a trovare un playoff più importante e più di qualità. È andata così. Ho visto però quante occasioni siano state sprecate nell'ultima gara, anche a tu per tu con il portiere. Nei playoff ci vuole un pizzico di fortuna. Non dimentichiamo che in questo gioco la fortuna recita una parte importante. Devi avere competenza e coraggio, ma anche fortuna. Le chiamo le "tre C", che sono indispensabili per un allenatore per una società":

Sui risultati delle gare d'andata del primo turno nazionale - "Sono risultati molto importanti. Erano 28 squadre per un solo posto e molte società che hanno speso e investito rimangono con il cerino in mano. - ha aggiunto Menichini - Fa sì che tutte diano il meglio. Sono gare difficili ed equilibrate. È un playoff molto appassionante".