Evacuo: "L'Avellino non va rifondato. Su Di Gaudio e Maniero..." L'ex biancoverde: "La società si attendeva di più dopo la semifinale dell'anno scorso, ma è normale"

Felice Evacuo è stato ospite in studio nel corso di "0825 - Focus Serie C" sul canale 696 TV OttoChannel e ha commentato così l'eliminazione dell'Avellino dai playoff dopo appena 90 minuti: "Il presidente ha investito tanto in questa squadra negli ultimi due anni e forse dopo la semifinale dell'anno scorso ci si aspettava qualcosa in più. - ha spiegato l'ex biancoverde (ad Avellino ha ottenuto due promozioni in Serie B) - La delusione è dovuta a questo aspetto. Sul fatto di affidarsi o meno la reputo una cosa normale e anche professionale. Se un presidente si è affidato a delle persone di calcio come Di Somma e Braglia, penso comunque che non abbia sbagliato. Il mio pensiero è che questa squadra non vada rifondata come si sta dicendo in questi giorni. Ci sono tantissimi giocatori di valore in questa squadra e non sono per quali motivi si sia arrivati ai playoff un po' scarichi. L'aver perso nell'ultimo periodo due giocatori che fanno saltare il banco in questa categoria, Di Gaudio e Maniero, ha pesato tantissimo".

Su Enzo De Vito: "Il direttore ha la competenza giusta per scegliere il profilo adatto. Chiunque arriverà sa bene il contesto di una piazza importantissima, che fa sentire la cosiddetta pressione, che è il bello del gioco. Il direttore ha già in mente il profilo giusto per Avellino".

Su Braglia: "Sull'avventura nei due anni mi aspettavo di più. Braglia ha vinto diversi campionati. L'anno scorso è andato oltre le aspettative. Quest'anno, invece, ha deluso".