Avellino: squadra in campo, tifosi sugli spalti. Ecco il pomeriggio al Partenio Allenamento dei biancoverdi con la seduta aperta al pubblico dopo l'eliminazione playoff

È iniziato il ciclo di allenamenti a porte aperte, voluto dall'Unione Sportiva Avellino per l'opportunità creata finalmente dalle nuove normative post-covid e nonostante il risultato stagionale già definito, con l'eliminazione della squadra biancoverde dopo appena 90 minuti nel cammino playoff. Squadra in campo per l'allenamento, tifosi sugli spalti della tribuna Terminio: presenza minima nel settore dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Da una parte c'era la curiosità di alcuni nel vedere la seduta, aperta al pubblico, dopo una settimana di lavoro che comunque prosegue al di là dell'impossibilità di ritornare sul terreno di gioco per una gara ufficiale. Dall'altra c'è la contestazione, in particolar modo verso i calciatori, ma anche per lo staff tecnico, che non hanno raggiunto gli obiettivi posti nel 2021 dalla società. È volato via così il pomeriggio del "Partenio-Lombardi" con l'alternanza mattina-pomeriggio tra palestra e campo fino a sabato, quando sarà comunicato il nuovo programma degli allenamenti.