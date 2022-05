Tensione Avellino, presunte aggressioni ai calciatori: si indaga L'evoluzione nell'ambiente irpino dopo l'eliminazione della squadra biancoverde dai playoff

È palpabile il clima di tensione in casa Avellino, nato con l'eliminazione ai playoff e rinnovato nella giornata di ieri, nel corso del primo di una serie di allenamenti a porte aperte, previsti fino a sabato, in cui i tesserati biancoverdi hanno subìto insulti di ogni tipo e in cui si è registrato tutto il malumore della piazza per il mancato risultato sportivo nella stagione appena terminata.

C'è, inoltre, una novità non di poco conto che emerge nelle ultime ore. Nell'immediato post-gara di Avellino-Foggia alcuni calciatori biancoverdi - tra questi Oliver Kragl e Claudiu Micovschi - sarebbero stati vittime di aggressioni. La natura e la motivazione sono al vaglio degli investigatori sin da giovedì scorso e proseguono le indagini. La Digos è al lavoro e segue con attenzione l'evoluzione nell'ambiente irpino dopo le presunte aggressioni che entrano nello scenario di fine stagione per la squadra. Nel frattempo, è in corso il secondo allenamento a porte aperte al "Partenio-Lombardi".