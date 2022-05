Avellino, "pulizia straordinaria" e gli allenamenti tornano a porte chiuse Un dietrofront motivato da un intervento al "Partenio-Lombardi" e dalla rifinitura dell'Under 17

Gli allenamenti dell'Avellino, in programma tra oggi e domani al "Partenio-Lombardi" non saranno più aperti al pubblico. "In vista della gara di domenica (la sfida dell'under 17 biancoverde contro la Viterbese), in questi giorni, gli spalti del Partenio-Lombardi saranno interessati da interventi di pulizia straordinaria. Inoltre, sempre presso l’impianto di Contrada Zoccolari, la formazione U17 terrà la seduta di rifinitura. Pertanto tutte le attività previste tra oggi e domani presso il Partenio-Lombardi, compresi gli allenamenti della prima squadra, si terranno a porte chiuse".

Ecco quanto comunicato dall'US Avellino in chiusura della nota in cui il club ha presentato la prevendita biglietti per il match della formazione giovanile, impegnata nel turno playoff del campionato nazionale. Tra l'opportunità di evitare ulteriori momenti di tensione e la necessità di un intervento per i settori dello stadio, gli allenamenti dell'Avellino tornano a porte chiuse dopo gli insulti di mercoledì e gli applausi ironici di ieri da parte dei pochi tifosi presenti in tribuna Terminio.