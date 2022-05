Tesser, promozione e Supercoppa: l'ex Avellino fa il bis con il Modena Ciliegina sulla torta per il tecnico, reduce da una nuova stagione da incorniciare

Il ritorno in Serie B e la Supercoppa di Serie C: Attilio Tesser pone la ciliegina sulla torta in una nuova stagione da incorniciare. Prima il testa e testa con la Reggiana e la vittoria nel girone B per la promozione in Cadetteria, ora la vittoria del trofeo che vedeva lo scontro tra le prime dei raggruppamenti, le promosse in B, in un triangolare di sola andata.

Il Modena si è imposto a Bolzano sul Sudtirol con il risultato di 0-2 e supera proprio gli altoatesini nella mini-classifica di Supercoppa. I canarini avevano pareggiato con il Bari (3-3) nel primo dei due match. Il Sudtirol aveva, invece, battuto i galletti (1-2) al “San Nicola” nella gara d’apertura della competizione.

L’ex tecnico dell’Avellino vince la sua seconda Supercoppa di Serie C (terza ricordando anche la Supercoppa di Lega di Prima Divisione) nell’anno della quinta promozione: quattro dalla terza alla seconda serie, una dalla Cadetteria alla A con il Novara.

Serie C - Supercoppa

Terza Giornata

Sudtirol - Modena 0-2

Marcatori: 5′ st Bonfanti, 11′ st Scarsella

Sudtirol (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri (15′ st Beccaro), Vinetot, Curto, De Col (1′ st Malomo); Moscati, H’Maidat (1′ st Davi), Gatto; Casiraghi (37′ st Fink), Rover (25′ st De Marchi); Odogwu. All. Javorcic. A disp. Meli, Harrasser, Voltan, Fischnaller, Galuppini, Broh, Tait.

Modena (4-2-3-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Renzetti; Di Paola (33′ st Duca), Scarsella; Armellino (1′ st Magnino), Mosti (25′ st Tremolada), Ogunseye (33′ st Giovannini); Bonfanti (25′ st Silvestri). All. Tesser. A disp. Narciso, Spurio, Oukhadda, Baroni.

Arbitro: Marotta della sezione di Sapri

Assistenti: Carpi Melchiorre della sezione di Orvieto e Martinelli della sezione di Seregno

Quarto Ufficiale: Delrio della sezione di Reggio Emilia

Note. Ammoniti: Ammoniti: 33′ pt Di Paola (M), 36′ st Curto (S)

Angoli: 2-5.

Recupero: 3' pt, 3' st